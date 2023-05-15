進典去年合併營收9.23億元，年成長約18％，稅後淨利1.33億元，年成長約86％，EPS為4.41元。去年石化產業佔整體營收比重34％、電廠及天然氣產業營收占比22％、半導體產業營收比重19％，製藥化學業營收占比12％，其他產業佔整體營收比重13％。以市場區域佔營收貢獻，台灣市場佔整體營收比重為47％、大陸市場營收占比32％、歐美市場營收占比18％，其他市場營收比重3％。

進典董事長范義鑫對今年營運並未著墨太多，致股東報告書提到，進典銷售策略及目標有五，第一、掌握全球半導體廠資本投入商機，以台積電為主全球擴廠，包括在台灣、日本及美國市場建置新廠，再加上美光、國際氣體大廠及相關半導體產業供應鏈重組商機。

其次是亞洲及北美能源需求增，包括燃氣發電新建案及燃煤發電轉燃氣發電商機、美國頁岩油及頁岩氣增產商機、新式海上浮動液化天然氣 FLNG 裝置及美國兆元美元各項基礎建設延伸商機。

第三、因應環保及碳中和要求，製程管線對於低逸散性及製程減排採取更嚴格標準，因此開發提升能源效率之閥門商機。第四、提供高效能，高品質產品及售後服務擴大國產化商機。第五、專案業務、區域業務、售後服務三方整合，結合行銷工具及APP軟體，進行業務推動做好客戶關係。

進典表示，疫後，全球經濟環境持續嚴苛變動，中美貿易爭端尚未解決，烏俄戰爭尚無和談跡象，原物料成本上揚及供應鏈重組問題所衍生通膨問題，不同區域及國家經濟下行風險仍存在很大的變數，進典經營團隊除密切關注，仍將持續採取近年擴大全球市場、分散產業應用、全球採購、兩岸製造分工、品牌推廣及高值化產品研發等運作模式來應對。

進典15日股東會重頭戲是全面改選董事及獨董，進典董事長兼總經理范義鑫、范義明、詠硯投資及劉克強四人當選董事，獨董則有鄭漢鐔、李清吟、高振坤及林麗敏四人。隨後召開董事會推舉范義鑫續任董事長。