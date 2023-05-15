界面新聞報導，據中國汽車工業協會整理的海關總署資料顯示，今年1至3月，中國汽車出口107萬輛，年增58.1％。同期，日本汽車工業協會資料顯示，日本汽車出口95.4萬輛，年增長5.6％。

第一季，中國汽車商品出口金額排名前十的國家依次是俄羅斯、美國、墨西哥、英國、比利時、日本、澳大利亞、德國、阿聯酋和韓國。這十個國家汽車商品累計出口金額227.4億美元，占全部汽車商品出口總額的48.5％。

回顧中國汽車出口之路，2002年剛加入世界貿易組織（WTO）時，全年汽車出口僅有2萬輛。2012年，中國汽車出口首次超過百萬輛（106萬輛），此後多年徘徊在100萬輛左右的水準。進入21世紀20年代，中國汽車出口開始出現爆發式增長，相繼趕超韓國、德國等傳統汽車工業強國。

2021年，中國汽車出口首次突破200萬輛，達到201.5萬輛，超越韓國，僅次於日本和德國。2022年，中國汽車出口再進一步，全年汽車出口311萬輛，超越德國，成為僅次於日本的全球第二大汽車出口國。

中國汽車出口量不斷增長的同時，出口均價也在提升。大陸乘聯會統計資料顯示，中國汽車出口均價在2018年為1.29萬美元，到2022年時這一數字已經來到了1.89萬美元，四年時間提升了6,000美元。

自主品牌的強勢崛起是推動中國汽車出口量增長的重要因素，另一方面越來越多的外資和合資企業在中國生產汽車並出口到海外市場。

去年，上汽集團2022年海外市場銷量達到101.7萬輛，年增長45.9％；奇瑞全年出口超45萬輛，年增長67.7％，新能源銷冠比亞迪雖然只出口了5萬多輛，但增長速度驚人，今年4月份比亞迪出口汽車達1.5萬輛，年增15.5倍。這幾家汽車製造商為了應對不斷增長的出口海運需求，已經紛紛下單造船打造自有船隊。

特斯拉的上海超級工廠去年交付71萬輛特斯拉新車，其中出口海外27萬輛。在中國的新能源產業鏈優勢下，大眾、富豪等國外汽車製造商也計畫在中國生產電動汽車，出口到海外市場。

中國汽車出口高速增長的趨勢仍在持續。中汽協資料顯示，4月汽車企業出口37.6萬輛，月增長3.3％，年增1.7倍。另據乘聯會預測，今年中國汽車出口量將達到400萬輛，有望全年超越日本。