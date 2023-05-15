甄子丹及胡楓朝聖周杰倫演唱會。（杰威爾音樂提供）

周杰倫在香港舉辦7場演唱會，造成超級大轟動。（杰威爾音樂提供）

周杰倫在香港舉辦7場演唱會，造成超級大轟動。（杰威爾音樂提供）

姜大衛與太太李琳琳朝聖周杰倫演唱會。（杰威爾音樂提供）

樂壇天王周杰倫暌違5年前進香港中環海濱活動空間舉辦7場「嘉年華」個人演唱會，不料有3、4天遇上大雨，13日「歌神」張學友特地送上「太陽之子」芒果，並且手寫卡片為他求「晴」，周杰倫果然發揮「太陽之子」威力！很神奇地在開演前雨就停了。最終場雖然下小雨，但中場之後雨也停了。

張學友貼心送上芒果，並寫下「送上一盒『太陽之子』的芒果，配上你『太陽之子』的稱號，希望可以為你帶來好天氣，順利成功的完成這次香港之旅，加油！」此舉讓周杰倫暖在心中，他說：「有學友哥的鼓勵，在我心裡已經出太陽了！」

演唱會結束後，他也在IG向歌迷表達感謝，「謝謝大家來參加我的演唱會，希望大家有個難忘的夜晚，看來7場是不夠的，對吧？『太陽之子』這個稱號，我先拿走囉！祝大家母親節快樂！」

而連日來除了爆滿的歌迷，眾多星友也現身觀眾席參與點歌環節，日前容祖兒、阿Sa點了〈明明就〉，鄧紫棋點了〈黑色毛衣〉、TF Boys點了〈雨下一整晚〉，最終場甄子丹夫婦及胡楓(修哥)也是座上嘉賓，甄子丹穿著雨衣入座，幫胡楓點歌〈千里之外〉。周杰倫對甄子丹曾在紅館擔任過他的演唱會特別嘉賓記憶深刻，舞台上耍雙截棍的模樣讓他直呼「猴腮雷」！

而周杰倫香港演唱會的最後兩場，請來知名小提琴家陳銳(Ray Chen)擔任嘉賓，兩人分別以鋼琴、小提琴一同演奏〈最偉大的作品〉，再巧妙銜接古典音樂〈Czardas〉查爾達斯，精湛的音樂交流讓粉絲驚豔不已。