川頓國王找來以《險路勿近》獲得奧斯卡影帝的哈維爾巴登飾演。（迪士尼提供）

全新真人版電影《小美人魚》將於5月25日暑期第一檔搶先美國上映，兩度奧斯卡提名演技派天后瑪莉莎麥卡錫暢談飾演大反派烏蘇拉，架勢氣宇非凡，全新演繹奧斯卡獲獎經典名曲〈Under the Sea〉最新精彩片段今日公開，所有海底生物華麗開趴，目不暇給的歌舞場面製作耗時兩年，也令導演勞勃馬歇爾大呼是他做過最複雜的歌舞設計！

迪士尼動畫電影史上最霸氣卻也最誘人的大反派烏蘇拉，由以《伴娘我最大》與《她的偽造遊戲》兩度入圍奧斯卡的演技派天后瑪莉莎麥卡錫擔綱主演，她亦曾以熱門喜劇影集《重量級的愛情》成為艾美獎視后，在喜劇與劇情類型之間游刃有餘，精湛演技備受肯定。

半人半章魚的女巫烏蘇拉，因作惡多端而遭哥哥川頓國王放逐，自此開始醞釀復仇計劃，對於獲得此角喜出望外的瑪莉莎說：「她既性感又狡猾，但身為邊緣人也總是令我深感同情，並且也非天性邪惡。」

勞勃馬歇爾大讚瑪莉莎擁有烏蘇拉氣宇非凡的架勢：「她為此角帶來大量的深度、脆弱、尖銳，和理所當然的幽默感，交出驚人無比的表演，絕對前所未見，觀眾將會大感驚豔！」瑪莉莎也對精心打造的片場道具大為讚嘆，讓她能像來去自如的烏蘇拉瞬間移動、一秒直上天花板，至於烏蘇拉的巨大八爪，甚至設計八位舞者分別作為觸手，在她周圍舞動，令她飾演起烏蘇拉更加身歷其境。

川頓國王由以《險路勿近》獲得奧斯卡的影帝哈維爾巴登飾演，他說川頓與小女兒愛麗兒的親情，最令他感同身受，並闡述愛之深責之切，有時未必是上上之策，並且必須學習如何放手讓愛麗兒追求自我。以熱門舞台劇《漢密爾頓》獲得東尼獎的演技派唱將戴維德迪格斯，為片中舉足輕重的螃蟹大臣賽巴斯丁配音，除了身為國王的嚴肅親信，他其實還能歌善舞多才多藝。