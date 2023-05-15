2023蘇迪曼盃世界混合羽球團體賽小組賽20日賽程，中華隊在小組賽第2場迎戰實力有落差的澳洲隊，順利以5比0完封對手，收下小組賽第2勝，同日下午5點開始的同組另一場對抗印度對壘馬來西亞，若馬來西亞勝出，就可提前確定由中華隊和馬來西亞隊晉級8強。

中華隊本屆蘇迪曼盃小組賽和印度、馬來西亞、澳洲同組，19日中華隊4比1先退印度，20日再以5比0痛宰澳洲爭取到第2勝，與澳洲的5點賽事都是直落二收下，第1點混雙葉宏蔚／李佳馨21比11、21比13勝出，第2點男單周天成21比13、21比14收下，第3點女單21比7、21比18再下一城，第4點男雙李洋／王齊麟21比6、21比13穩穩拿下，第5點女雙許雅晴／林琬清21比15、21比14完美收尾。

蘇迪曼盃從1989年開始舉辦，每兩年一屆在單數年進行，中華隊最佳成績是8強，蘇迪曼盃每場比賽5戰3勝，每場對壘會進行男單、女單、男雙、女雙及混雙，小組賽階段不論是否勝負已定，都會打滿5點賽事，淘汰賽或名次賽若是有一隊前三點或前四點打完就確定勝出，就不會進行剩下無關勝負的對抗。