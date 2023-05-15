台灣大與台灣之星的合併案一直是市場非常關注的熱點，林之晨表示，現在合併進度就如另外一家，即遠傳(4904)與亞太電(3682)的遠亞併一樣，均在回答公平會的提問中。

林之晨進一步分享，美國兩大電信業者T-Mobile與Sprint自宣布到完成合併，前前後後歷時約23個月，這是一樁數千萬用戶和數千萬用戶的整合，反觀台灣人口總計也只有2300萬，故他也誠懇喊話，「期盼行政效率可以提升」。

林之晨口中的合併案，指的就是美國2018年時電信業者T-Mobile與Sprint宣布合併，當時分別是市場規模第三大以及第四大的業者，雙方總計23個月完成合併，雙方合併之後將採用T-Mobile品牌，母公司則是T-Mobile US，透過合併也大幅縮小與美國前兩大電信業者AT&T與Verizon之間的差距。

台灣大與台灣之星的合併自從宣布以來一直可說是好事多磨，台灣大、台灣之星的「台台併」，最終讓台灣大砍價約85億元成交，但NCC(國家通訊委員會)祭出明年6月30日前台灣大必須繳回超額的3.5GHz黃金頻譜，故台灣大先前也向NCC提起行政訴訟。