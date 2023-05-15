搶攻畢業季餐飲商機，逸飯店桃園館自即日起至8月31日推出「逸起歡聚 謝師盛宴」專案，中式宴席桌菜每桌10人8,000元起，西式宴席自助餐每人900元起，在5月底前預訂免一成服務費。

和逸飯店桃園館「逸起歡聚 謝師盛宴」專案，中式宴席桌菜每桌10人8,000元起，提供師生聚餐圍桌暢聊好場地。前菜由香滷牛腱、五味花枝、煙燻素鵝、柚香白玉組成。另有香蒜銀絲海鮮蝦、油淋香蔥白斬雞、青絲玉露海上鮮、香澄豚排美雙拼、大甲芋香糯米糕、蛤蜊百菇絲瓜排、養生牛蒡燉軟排、主廚手作芝麻包、應時鮮水果等豐富佳餚。附贈席間果汁暢飲、專屬燈光音響投影設備，滿額指定人數，即贈迎軟性飲料乙種暢飲、卡拉OK、每桌金牌啤酒2瓶。

自助餐廳Cozzi Market逸．市集餐廳引入碼頭市集意象，融合嶄新烹調元素，再以「無國界料理」做為主軸，每天供應新鮮海鮮及中西豐盛自助美饌。即日起至7月15日推出謝師宴專案，單一學生團體含10人即享平假日8折優惠，每滿20人即贈乙位老師免費招待，滿40位即贈兩位老師免費招待，以此類推可累計。

【禁止酒駕，飲酒過量．有害健康】