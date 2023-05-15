缺錢的陳嫌持械搶得1萬500元，卻觸犯強盜重罪。（警方提供。許逸民／澎湖傳真）

澎湖一名現役軍人，為還30萬元債務，深夜埋伏在澎湖最大集合式住宅～龍行新城，鎖定夜歸女子持刀搶劫1萬500元得手。不過，持械搶劫的男子隨後也向趕到的警方投案，全案依涉犯強盜罪嫌移送澎湖地檢署偵辦。

居住在龍行新城的受害女子，是今日清晨3時40分下班返家時，與同事共乘計程車到達大樓門口，先行下車以感應器開啟大門後，突被旁邊遊戲區暗處竄出的陳嫌（34歲），以手勒住頸部，並以手持折疊刀控制行動。

受害女子指出，陳嫌表明自己缺錢，但今日要還債30萬元，實在無處籌錢，不得已鋌而走險才出此下策。儘管受害女子受到這突如其來的驚嚇及威脅，仍強作鎮定與陳嫌周旋，並拿出皮包內萬餘元交給男子，亦表明自己也是苦命人，遭人欠債，如果男子缺錢孔急，今日可一同前往向債主要錢。

就在男子作勢要尾隨女子進入屋內時，女子又佯稱老公與兒子在家，才讓男子打消入屋行搶的念頭，雙方周旋20餘分鐘，男子才悻然離去。而女子也立即關上大門，快步逃回家中，並電話同事陪同前往管理室及向警方報案。

殊料，就在轄區派出所獲報趕抵，調閱大樓監視器並準備查訪周遭住戶時，也住附近大樓的陳嫌竟突然現身持刀投案，隨即由警方帶回偵訊，並起獲贓款1萬500元、查扣犯案折疊刀1把。

澎湖縣警局局長林逢泉，也立即前往頒發破案獎金，勉勵同仁第一時間破獲本案。並強調警方將加強深夜時段巡邏，執行擴大臨檢、路檢掃蕩勤務，提升見警率，也籲請夜歸民眾應隨時注意有無陌生人尾隨，並儘量走明亮的地方，如遇有危險立即撥打110。

今早警方也在被害人住處設置巡邏箱，並由所長及勤區警員與被害人建立聯絡管道，密切聯繫，提供必要協助。