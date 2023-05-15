大里仁愛醫院婦產科醫師林玉珊（右）指出，利用陰道自然孔可進行子宮切除，同時也能觀察到卵巢及輸卵管是否有病灶。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

37歲婦人產後發現左側卵巢長出1顆10公分的腫瘤且近日出現左下腹悶痛情形，另名43歲婦人長年受子宮肌腺症引發的慢性骨盆腔疼痛所苦，2名婦人經過自然孔內視鏡手術後，成功緩解不適，回歸正常生活；醫師表示，此手術恢復快、不留疤，歡迎有相關需求民眾向醫師諮詢。

37歲婦人產後回診發現左側卵巢有顆10公分大的腫瘤，經1年追蹤，腫瘤沒有縮小且出現左下腹悶痛，評估應是良性的卵巢水瘤，接受經陰道自然孔內視鏡手術切除，保留了正常的卵巢組織，術後隔天即返家休養；43歲婦人長年受子宮肌腺症引發的慢性骨盆腔疼痛所苦，接受口服避孕藥及黃體素治療皆因副作用而停止，經自然孔內視鏡手術切下纖維化的子宮後，疼痛獲得緩解，也提早恢復工作。

大里仁愛醫院婦產科醫師林玉珊說，經陰道自然孔內視鏡手術是一項由陰道進行的腹腔鏡手術，可應用在子宮切除、卵巢腫瘤切除、特定形態的子宮肌瘤切除，甚至是女性結紮手術；好處包括不留疤、疼痛大幅降低、恢復速度快與住院天數短等。

除此之外，在上腹部有嚴重沾黏的病人身上，自然孔能不經由腹部傷口進行手術，可視為另一個安全的手術途徑。不過，林玉珊提醒，該手術也有相對的禁忌症如骨盆腔嚴重沾黏患者及沒有性經驗而在意處女膜完整性的女性。

林玉珊指出，過去經陰道子宮切除手術會用在嚴重脫垂的子宮上，若是沒有脫垂的子宮，則會使用傳統開腹或腹腔鏡手術的方式，不過，若是有卵巢輸卵管病灶的話，沒有內視鏡輔助，可能會看不到腹腔裡的病灶。

她說明，如有手術需求者，應先到婦產科門診諮詢專業意見並討論評估後再做出最適切決定；在健保手術之下，患者仍需自費部分耗材以利手術進行，若有實支實付醫療保險，則可向保險公司申請給付。