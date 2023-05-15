女星小甜甜（張可昀）日前遭前夫指控虐狗，事後她坦承害狗狗受傷並道歉了，但這似乎仍無法平息風波，於是她15日再度發文道歉：「我當下理智線真的全斷，我也承認身心靈在累積的情況下的確徹底失控！甚至用了謊言來保護自己證明對方的謊言！」。

小甜甜15日在臉書再度發文道歉「跟所有這起事件被我拖下水的無辜的每一個人致上最最最最高的歉意了！！」表示狗狗受傷的當下自己很慌張，加上在沒多久後看到被前夫指控虐狗「我當下理智線真的全斷，我也承認身心靈在累積的情況下的確徹底失控！」小甜甜坦承，會用較誇張的詞語請求前夫幫忙是一種情緒勒索，相當不可取「對不起！但當下我真的很需要他的幫忙！」

然而，對於這陣子自己遭到輿論撻伐，讓她坦言，身心靈崩潰到無法負荷，閨密王宇婕也非常擔心她，不斷得確認她的人身安全，「隔天一早找不到我時立即打電話叫王少偉馬上來我家確定我的安全」。

最後，小甜甜表示，做錯就是做錯不該說謊，也不應該拖朋友下水，「對於一直給我支持鼓勵別人謝你們，對不起在這中間犯了錯，但我很努力檢視反省，我會好好正各種狀態與問題成為更好不再讓你們失望的我自己！」希望事情能徹底告一段落。