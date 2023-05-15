獨家》醉漢攔警車遭法辦 只因做了這件事

新北市海山警分局新海派出所翁姓警員昨（14）日下午騎乘警用機車行經板橋新海路時，突然被47歲許姓男子伸手攔下，翁員以為許男需要協助，許男卻突然飆罵「幹X娘」，翁員見許男一臉醉相，本想從寬處置，要求許男道歉便不予追究，但許男卻持續飆罵，翁員只好以涉嫌妨害公務將許男逮捕。

昨天下午5時許翁員勤務結束後騎乘警用機車欲返回派出所，途中見路邊1名男子揮手大喊「阿sir」，他本以為有民眾需要協助，遂停車向民眾了解，詎料，該名許姓男子卻對他髒話輪番輸出，引來路過民眾側目。

翁員見許男明顯喝醉，本想放人一馬，要求許男道歉即不予追究，但許卻持續飆罵，眾目睽睽下，翁員只好依法將許男逮捕，帶回偵辦。

警方對許男執行酒測，酒測值高達0.9，待許男酒醒後開始偵訊，許男供稱，因為當時太醉，自己也不知道為何有此脫序行為，對翁員非常抱歉。許男此時道歉為時已晚，偵訊後，警方以妨害公務罪嫌將許男移送偵辦。