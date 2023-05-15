新北市教育局與文化局合作舉辦「劇場開箱」活動，由財團法人張榮發基金會挹注200萬元經費，並結合國立傳統藝術中心及新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會專業劇團資源，今年將辦理55場次以上劇場開箱活動，讓2萬4800位8年級國中生有機會體驗專業劇場，深化藝術涵養。

教育局副局長劉明超出席活動表示，新北市自99學年度首創藝術滿城香，讓全市國小4年級師生走入演藝殿堂欣賞青年學子戲劇演出，迄今已38萬人參與。

為將劇場教育向上延伸至國中，111學年度起與文化局合作試辦「劇場開箱」，並於今年正式啟動，感謝張榮發基金會挹注經費，並感謝國立傳統藝術中心及新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會引入京劇、劇團資源，讓全市國中8年級孩子，可以體驗專業劇場的幕前幕後。

今年劇場開箱將從5月辦理至11月，邀請國光劇團、真快樂掌中劇團、刺點創作工坊、囝仔人、嚎哮排演等劇團至新北市藝文中心等場館演出，部分場次與花雅戲曲藝術教育推廣協會合作採到校展演，劇場類型囊括京劇、傳統偶劇、現代偶劇、音樂劇、舞台劇等，除了演出外，也揭密場景、燈光、音樂、道具等設計，並安排學生互動體驗，讓學生變身幕後工作人員，一覽劇場全貌。

文化局副局長于玟表示，5月17日將於新莊文化藝術中心演藝廳辦理首場開箱活動，邀請二度獲得傳藝金曲獎最佳年度演出獎得主的真快樂掌中劇團，示範如何用燈光的轉換，來表現劇中角色的心境，並藉由舞台場景與燈光的變化，呈現出寫實與非寫實的舞台空間，讓學生感受劇場的魅力。

張榮發基金會表示，這次與新北市的合作，希望在國中8年級孩子的藝術基礎素養培育上，給予鷹架和助力，和創辦人張榮發先生推動社會公益事業的理念不謀而合，期盼未來孩子都能成為有藝術涵養的優質公民，為社會做出良好貢獻。