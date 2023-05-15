一名44歲日本女子今（15）日前往美國駐沖繩總領事館附近，她被攔下後稱「帶了類似炸藥的東西」，隨即被逮捕。

綜合日本共同社、《產經新聞》報導，今日上午一名行跡可疑的女子走向美國駐沖繩總領事館，女子被攔下後自稱「帶了類似炸藥的東西」，據《琉球新報》報導，女子帶了像鐵管的物體。

她隨後被依涉嫌妨礙司法公正被捕，這起事件並未造成人員傷亡，警方暫時管制領事館附近交通。

沖繩警方調查發現，該名44歲女子居住在沖繩，是一名蝴蝶研究員。

目前警方仍在確認女子身上的物品及動機。