台北101觀景台、故宮博物院則分別拿下人氣景點冠亞軍，九份、太魯閣、阿里山也是海外旅客來台必訪的景區。另，各國旅客的旅遊喜好也有所差異，韓國旅客最愛台味餐廳、日本旅客必訪九份、港澳旅客玩最遠，新加坡旅客則是消費力最高，是不容小覷的潛力客群。KKday補充，目前海外旅客來台7成集中於都會區，3成以非都會區景點為主，如：嘉義、花蓮、南投、墾丁等，其中花東旅遊特別受到韓國旅客青睞。

看好非都會區的觀光旅遊商機，KKday將持續強化都會區、非都會區商品的包裝與連結，促進全台21縣市國際觀光人潮流動，讓各國旅客看見台灣旅遊的不同面貌。目前海外旅客訪台，熱門旅遊地最愛「雙北」，包括台北、新北各類人氣景點與旅遊體驗，第二名至第四名則由台中、高雄、台南依序拿下，搭乘高鐵是最受歡迎的遊台方式，若進一步分析各城市的海外旅客客群，雙北海外旅客前三名為韓國、日本、港澳，最愛台北101觀景台、按摩及美食體驗。

台中海外旅客前三名則是日本、泰國、韓國，以高美濕地半日遊、清境農場及日月潭一日遊，還有珍珠奶茶DIY手搖體驗最熱門。高雄海外旅客前三名則為韓國、日本、新加坡，以佛光山、旗津、瑞豐夜市一日遊行程最熱賣，其次則為「義大遊樂世界門票」、「高雄愛河愛之船船票」；而擁有豐富歷史文化、名勝古蹟、在地小吃的台南，海外旅客前三名為日本、韓國、新加坡，赤崁樓、林百貨、花園夜市一日包車行程都十分受歡迎，另外知名景點「台南十鼓仁糖文創園區」、「奇美博物館」也是旅客首選之一。

至於KKday全站的入境旅遊熱賣商品，以「交通接駁」的旅客需求量最高，包含台灣高鐵單程車票、台灣高鐵周遊券、機場接駁、租車等商品。「一日遊與多日遊」則以北海岸的九份與金山、花蓮太魯閣、清境農場以及阿里山最具代表性。至於海外旅客最愛的「台味美食」，以小籠包聞名全球的「鼎泰豐」與創意川菜「KiKi餐廳」表現最為亮眼。

此外，台灣有許多「特色體驗」也深受日韓旅客喜愛，以按摩、泡湯、糕餅DIY活動最熱銷。至於「景點門票」，則以台北101觀景台、故宮博物院最具人氣，為各國旅客必訪景點。KKday補充，各國旅客平均會於旅行前12-16天購買旅遊相關商品，其旅遊需求、喜好也有所差異。

韓國旅客購買最多台味美食體驗，「鼎泰豐」與「KiKi餐廳」榮登韓客必買商品前三名，還會搭配按摩、泡湯行程，是最懂吃喝玩樂的海外旅客；日本旅客則熱衷台灣的獨有風景與文化氛圍，北海岸一日遊系列行程是必買商品，最常至九份欣賞山城夜景、品茶，以及造訪平溪放天燈；另港澳旅客，因為距離近、無語言隔閡，不只來台旅遊頻率高，還會至墾丁、離島旅遊，可說是最會玩且玩最遠的旅客；東南亞旅客以新加坡、馬來西亞為大宗，偏好清境農場、日月潭私人包車，以及阿里山兩天一夜旅遊行程，其中新加坡旅客特別青睞戶外體驗活動以及中高端飯店住宿，成為消費力最高的族群。

看好疫後旅遊趨勢聚焦長天數、深度及自然體驗行程，KKday觀察自去年解封後至今，以環境生態、文化體驗、休閒度假為主的非都會區旅遊逐漸興起，外國旅客最常前往嘉義、花蓮、南投、墾丁，其中，嘉義與花蓮因為自然景觀豐富，分別是日本跟韓國旅客的熱門旅遊目的地，且以阿里山跟太魯閣包車一日遊行程最熱銷；南投則因有清境農場、日月潭、合歡山、茶園特色景觀，受到新加坡、港澳與馬來西亞旅客喜愛；位於南台灣的墾丁，可以享受美麗的海灘、豐富的水上活動與道地的夜市文化，也是受港澳旅客歡迎的度假勝地。

KKday將藉由整合特色自組團、外語導遊、交通接駁與一日遊等商品，串連都會區、非都會區的旅遊資源，提供旅客更豐富的台灣旅遊體驗，同步藉由KKday商城幫助更多在地旅遊商家建置電商品牌、導入多語系服務，一同開拓跨境旅遊商機。