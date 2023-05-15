自5月以來，大陸已連續發生3起滅門慘案，且3起案件的被害人中都有村幹部，其中一起發生在山東省濟南市長清區的案件，加害人還是一名英文教師，引起大陸網友熱議。

據陸媒報導，本月10日山東省濟南市長清區發生一起滅門血案，一名賈姓英文教師潛入西李村中共黨支部書記劉繼杰家中後，將劉男、其妻及其孩子3人全數殺光，案件11日曝光後，賈男畏罪輕生。

消息曝光後引起大陸網友震驚，隨後網路上也出現不少傳言，有一說是賈姓英文教師育有1女，日前遭劉繼杰子性侵導致精神出狀況，但報警後劉繼杰卻用職權將孩子保出警局，才導致賈男行兇。

不過也有網友稱有親人是參與調查該案的員警，爆料雙方兒子本為好友，但日前因一事鬧翻後，劉繼杰子對賈子進行恐嚇，導致對方精神出問題，賈男本希望與劉家討論後續問題但卻未果，才讓護子心切的賈男做出此事。

雖然網路上傳出種種消息，但官方卻未多作說明，僅稱疑似是因為雙方孩子的問題才導致此悲劇發生。

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