正確回收飲料玻璃瓶及農藥廢容器至關重要，新北市環保局與農會合作舉辦「回收有禮 循環有你」資源回收宣導活動，5月16日於淡水區農會、5月19日於深坑區農會超市辦理，活動當日只要攜帶6個以上指定資源回收物，如農藥廢容器、玻璃瓶、寶特瓶、鐵鋁罐、紙杯及塑膠飲料杯，即可限量兌換實用環保好物。

環保局表示，新北市持續向民眾推廣正確分類回收的觀念，本次資源回收宣導活動分別於5月16日在淡水區農會、5月19日在深坑區農會超市舉辦，民眾只要攜帶6個以上指定資源回收物至活動現場，如農藥廢容器、玻璃瓶、寶特瓶、鐵鋁罐、紙杯及塑膠飲料杯，就可兌換抗菌濕紙巾、水晶肥皂、環保洗碗精、洗手乳等環保好物，數量有限換完為止，活動現場還設有資源回收互動小遊戲，完成小遊戲者可以額外獲得環保衛生紙1包。

另本次活動中特別針對「飲料玻璃瓶及農藥廢容器」的回收方式進行宣導，更提供額外加碼好禮，攜帶20個飲料玻璃瓶或10個農藥廢容器，除原兌換好禮之外，還可加碼兌換1公斤有機質肥料(限量30份)。

環保局指出，農藥成分中含有毒物質，使用過的農藥空瓶若被隨意丟棄或與其他塑膠容器混合回收，將會造成環境污染，影響環境生態甚至民眾健康，因此使用完的農藥容器，應先以清水反覆沖洗3次避免農藥殘留，清洗液可倒入農藥噴灑器中再利用，而空瓶晾乾後應拴緊瓶蓋，並與其它資源回收物分開回收。

環保局提醒，民眾若遇到不確定該如何丟棄的物品，可至新北市環保局「回收物品易查通」網站(https://recycled.ntpc.tw/Article/Page/16) 查詢，減少錯誤丟棄，讓資源有效再利用，降低環境負擔。