母親節前夕，台北市一名79歲婦人照顧臥病在床的兒子40年，疑不堪照顧的精神壓力，以膠帶纏繞身障兒口鼻致死，也讓長照議題受到關注。民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、立法委員吳欣盈、黨團副主任兼發言人楊寶楨今召開記者會，呼籲刑罰之外也能運用「修復式司法」概念，修復人際與社會關係，另外政府應積極提升長照量能，引入外籍照護員填補人力，推動更貼近長輩需求的政策，並推廣「社區換工」及「鄰里互助」制度化，多管齊下，修補社會安全網，避免人倫悲劇一再發生。

賴香伶指出，長期照護加重心理負擔，有些人可能因此選擇犯罪，為平衡刑罰及法理情，可參考德國刑法第213條「情節輕微殺人罪」的立法概念，新增「其他因不得已之事由」，供法院就情況特殊的個案予以適用。不過實施這項立法須非常謹慎，避免被不當濫用，應建立證明標準和評估機制，並廣納專家學者看法。

賴香伶表示，可以引入「修復式司法」概念，因為犯罪不僅是違反法律，更是對於人際關係的破壞，應轉換視角，不再只是把「迫不得已的加害者」視為「犯罪者」，而是將其視為一種特殊狀況下的「受害者」，並納入犯罪受害人的司法保護體系中，期盼修復人際關係的破壞、重建社會和諧，而非僅僅對犯罪行為進行懲罰，這才符合民眾黨團強調建立社會安全網的初衷。

吳欣盈表示，疫情這三年，社會安全網破洞越來越嚴重，2022年政府投入超過600億長照預算，提供國內82.9萬名長照需求人口服務，但統計到去年5月，照服員人數為9.2萬人，雖有增長但仍不足，政府部門必須盡快「補破網」。

賴香伶直言，長照需求攀升，長照機構卻大缺工，主要與低薪、勞動強度高有關，台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬2022年研究發現，住宿機構照護員月薪約4萬元，每日工時可達12小時，且要同時照護多人。面對持續的人力流失，許多業者希望引入外籍照護員彌補人力缺口，但衛福部規定各類長照機構，本籍與外籍照服員比例最高只能一比一，外籍人數不能超過本籍，呼籲放寬對外籍照護員的引入限制，確保個案都能得到適當的照護，提升照護品質。

吳欣盈指出，新冠疫情前台灣家庭看護工約有25.5萬，但按照勞動部移工人數統計，3年後2022年只剩約21萬，對比理論上應該成長到27萬人，來回差了至少5萬人，換算台灣約有20％家庭受影響。目前台灣主管移工的勞動部和主管長照制度的衛福部，對移工是否納入長照體系的想法不同，正是造成長照困境的原因。勞動部希望將移工納入長照人力，但衛福部認為移工納入後拉低薪資、降低本國人力就業意願，只能盡力減輕照顧者負擔。

吳欣盈表示，面對勞動部和衛福部政策不一致，國發會應負起部會協調責任，全面盤點人口、醫療、長照、教育培訓等政策；其次，以AI數位新科技解決醫療照護不足，已逐漸成為歐美面對高齡社會的解方，本會期力推的《數位醫療發展條例》，正是台灣接軌國際新趨勢的法案，而且初步跟護理師、藥劑師界溝通並獲得支持，希望執政黨能盡速讓該法通過，造福台灣。

楊寶楨說，2017年時任行政院長的賴清德曾提到，照服員月薪3萬元，可以當作是「功德台灣」，後來出面道歉也要求衛福部建立機制，解決第一線照服員的困難，衛福部甚至承諾「明年」將規畫照服員調薪。不過如今從人力銀行查詢，發現工作年資在一年以下的照服員，平均月薪仍然停在3萬或3.1萬左右，政府承諾的加薪加到哪裡去了？

楊寶楨表示，政府施政向來追求華麗的數據，以長照2.0「巷弄長照站」為例，雖然4年增長近9倍，但第一線人員反應根本重量不重質，不僅人力不足，醫療專業、服務品質與量能也參差不齊。政府要落實社區長照功能，不能只有擴張據點，還要提升據點的服務品質，提供人力支援或補助，服務規劃貼近長者的需求，更要嚴格審核據點升級，不要為了政績達標而濫竽充數。

楊寶楨表示，照顧者處於長期壓力下，喘息服務更具重要性，需要適時放鬆身心；2019年到2022年，喘息服務需求暴增2.5倍。針對有行動能力的長輩，建議採行「社區換工」，在基隆早有實例，工班到長輩家中免費裝設防跌倒安全裝置，長者則回饋社區，向小朋友說故事、做手工藝等；或者推動「鄰里互助」，比如兩家都有需要照顧者，其中一家去買菜，另一家就幫忙看護。種種做法坊間行之有年，政府需要思考的是如何推廣、制度化。

民眾黨團說明，2022年長照服務涵蓋率僅69.5％，有很大的進步空間，台灣已經支出600多億在長照，但隨人口老化、長照需求暴增，以給付制度執行長照早已不合時宜。因此呼籲政府應融入更多新思維，善用不同資源，落實長照政策；並導入「修復式司法」概念，同時提升社區長照品質，放寬外籍照護員的引入限制，加快填補長照機構人力缺口。更期盼朝野共同推動《數位醫療發展條例》立法，為「超高齡社會」預先做好準備。