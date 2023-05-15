在竹科上班的1對科技族夫妻，渴望有孩子，48歲林女經2次取卵懷孕都流產，在中醫大新竹附設醫院生殖醫學中心主任李孟儒建議下，借卵懷孕成功，歷經妊娠毒血症和妊娠糖尿症的緊急處置，日前順利產下2900公克的女寶寶，夫妻都非常開心。

李孟儒表示，不少科技族夫妻工作太忙，壓力也大，想生孩子時常已過了最佳受孕期，借卵也是1個途徑，但須四等親以外，不能指定捐贈者，但可以提血型、身高、膚色、髮色及受贈者類似等條件。

根據生殖醫學會共識，卵子庫存量不到1，年齡超過43歲，可優先考慮借卵，在林女求診時建議借卵，經過3個月配對，體外受精1次成功後，由醫院來植入。

婦產科醫師蔣執予指出，林女是高齡產婦，屬於高危險妊娠族群，因此要很小心謹慎處理，產檢縮短1到2周，也給予預防性阿斯匹靈，增加補充黃體素和臥床安胎。

林女在懷孕16到17周時，出現子宮內頸口擴張及子宮頸長度縮短，執行子宮頸環紮手術，到了懷孕中期也出現妊娠毒血症和妊娠糖尿症，院方也採取完善的緊急處理措施。

蔣執予說，幸好林女非常自律控制飲食，並不需要以胰島素治療，到懷孕37周時，出現血壓收縮壓170 180，舒張壓100到110，緊急做剖腹生產，順利生下1名女嬰。

李孟儒指出，婦女年齡超過43歲，一般卵子庫存量不到1，若堅持用自己的卵子做試管，預估花費半年到1年，需6到10次取卵，懷孕機率低不到5％，費用高達上百萬。

如果符合條件借卵，媽咪不用取卵，費用大概40萬到50萬，且大部分在3到4個月可以配對成功，成功機率也可達到50％，省時又省荷包，但借卵懷孕必須評估媽咪身體狀況，血壓正常及BMI（身體質量指數）不能超過26，避免生產過程出現併發症。