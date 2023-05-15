周一亞洲中午時段布蘭特原油下跌62美分，美國西德州中質原油期貨(WTI)跌0.62%，為69.44美元。

兩者在上周都出現連續第四周的下跌，為自2022年9月以來最長連跌紀錄。人們擔心在六月前兩周美國政府可能出現歷史性違約的重大風險，並擔心經濟陷入衰退。

投資人尋找例如美元等安全避風港，但是也讓以美元計價的大宗商品更加昂貴。

CMC市場分析師Tina Teng說，中國經濟重啟的過程似乎顛簸，需求疲軟的前景，也讓油價面臨壓力；此外美國銀行業的崩潰，也造成市場不安。

Teng說，未來一周，投資人將仔細研究中國公布的工業產出、固定資產投資，零售銷售等資料，從中尋找石油需求改善的跡象。

IG分析師Tony Sycamore表示：「中國重新開放的經濟形勢不均衡，同時人們擔心美國面臨成長放緩，而債務上限的日期正在迅速逼近，儘管有美元匯率反彈，有鑑於此，市場對原油的信心最多只能說是維持平淡」。

不過OPEC+正在進行進一步的削減產量，全球原油供應在下半年可能會吃緊。

不過伊拉克石油部長Hayan Abdel-Ghani說，伊拉克不希望OPEC+在六月的下一次會議進行減產。

此外，美國能源部長Jennifer Granholm在上周四對國會議員表示，在六月完成國會授權之後，政府將開始購買戰略石油儲備(SPR)所需的石油。

另據消息人士說，歐盟和G7集團將加緊制裁俄羅斯，將尋求終止俄羅斯未來的能源生產，並遏制支援俄羅斯軍隊的貿易。