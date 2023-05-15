一名網友3月初在公共政策網路參與平台提出「周休三日」提案，目前已過5000人的門檻，主管機關須在6月26日前回覆，不過有網友表示，台灣的職場環境根本不適合實施周休三日，否則恐導致每天上班工時拉更長，負擔更重，認為提案人搞錯重點，台灣需要的是縮短工時。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，質疑現在5700人的提案能代表全台2300萬人？大家要不要直接辭職在家當少爺算了，他認為「台灣其實不適合周休三日」，否則每天工時會拉更長，還會導致事情要擠在四天內做完，工作更硬，認為周休三日的提案太荒謬。

貼文曝光後，許多網友都認同原PO的看法，認為台灣的問題是工時太長，「拜託，主要是工時問題好嗎，周休三日每天上班時間變成12小時是有多好」、「提案人搞錯重點，我們根本不需要周休三日，我們只需要縮短工時」、「國外那套拿來台灣是在搞笑，台灣是代工島靠勞力密集賺錢，不可能休三日啦」。

還有人表示，「這種事怎麼可能通過....別忘了台灣有加班費要付，工時拉長雇主要多付加班費，誰要讓員工周休三日」、「好啊上四天，降薪水有人要嗎，台灣什麼職場環境啊，拜託」。