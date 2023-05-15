「不動產借貸媒合平台imB」被爆「假債權、真吸金」詐騙約25億元，檢警調查後發現，平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）人脈極廣，甚至遍布檢警調高層。時代力量發言人余佳蒨痛批，該案儼然成為「翁茂鍾案2.0」，如何讓人民相信司法公信力？

余佳蒨說，媒體報導指出檢警在搜查過程中，赫然發現主嫌曾國緯不僅政商關係良好，更與司法高官包含檢察長、警政署前署長、調查局聯繫國會的高階官員等互動頻繁，imB吸金案儼然成為「翁茂鍾案2.0」，檢警調高層與通緝中的imB吸金主嫌曾國緯過從甚密 ，司法公信力蕩然無存。

余佳蒨指出，主嫌7年來身負多起刑事重案遭通緝，卻依然在外高調行走，從法務部、內政部警政署到地方警察機關，不僅未能積極執法，反倒與通緝犯多次出入高檔餐廳聯誼餐敘，司法人員與黑金人士私相授受的行徑，嚴重傷害社會大眾對司法體系的信任。

余佳蒨質疑，從富商翁茂鍾司法弊案，到檢警高官出入88招待所事件，警政司法人員上至地檢署檢察長，下至警察分局長、調查局組長多次帶頭進行違法亂紀之事，如何讓人民相信司法的公信力？如何讓人民相信政府有決心打擊黑金、打擊詐騙？

為此余佳蒨嚴正呼籲，司法相關單位應儘速啟動調查，嚴懲涉案不法人員，切勿官官相護，繼續傷害人民對司法所剩不多的公信力。