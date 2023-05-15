日本外相林芳正在13日出席歐盟印太部長級論壇（EU Indo-Pacific Ministerial Forum）時，表示對中國和俄羅斯在亞洲的軍事合作表示關注，並指責中國持續增加在台灣附近的軍事活動。

綜合日本共同社和美聯社報導，林芳正重申「為了維護印度太平洋地區的國際秩序，與歐洲的團結至關重要」。他指出，俄侵烏以來，歐洲安全局勢與印太地區無法分割；俄烏戰爭動搖國際秩序根基，國際社會必須團結應對，「否則，其他地區會出現類似挑戰，支撐我們和平、繁榮的現有秩序或從根本上被推翻」。

林芳正又指責中國持續並加強其單方面企圖，以武力改變東海與南海現狀、以及增加在台灣附近的軍事活動。林芳正說，「中國和俄羅斯正在加強他們的軍事合作，包括他們的轟炸機聯合飛行以及在日本附近聯合演習。」

另外，林芳正還警告說，北韓正在「以前所未有的頻率和方式」發射彈道飛彈，從而「升級挑釁」。