兩性作家口罩男傳出與結婚11年的正妹老婆「曾樂兒」鬧婚變，目前正協議離婚，此事曝光後，口罩男過往言論以及長相遭到許多人造謠，更被影射「一大堆單親媽媽後宮」，有口罩男的粉絲發文力挺他，表示：「他就是集合了受傷的心靈讓我們可以跟其他有一樣經驗的臉友們分享並聊聊天，這樣我們也算是後宮？！」

曾是單親媽媽的網友透過「爆廢公社二館」發文，透露口罩男被揶揄拿掉口罩是醜男、是小夫，如今他爆出婚變，許多眼紅人紛紛造謠：「看過口罩男對他老婆很差勁」、「看到口罩男疑似要跳樓」、「口罩男毒雞湯好可怕」，現在還有時間支線說是口罩男先劈腿的，又影射口罩男有一大堆單親媽媽後宮的網友們，「這個言論真的很可怕！」

網友表示，當時自己靠著口罩男粉專跟打氣加油，撐過了無數個哭泣跟酗酒的夜晚，並幫口罩男澄清：「他就是集合了受傷的心靈讓我們可以跟其他有一樣經驗的臉友們分享並聊聊天，這樣我們也算是後宮？！那也太隨便了吧！」她現在再婚並且與兩個女兒過著穩定的生活，翻開負面留言，幾乎都是男人居多，反酸「辛苦你們了」

事實上，口罩男今（15日）才發出正式聲明，遺憾妻子對他不實指控，他已保留證據，並交給司法單位，相信司法會辨明真相，接著又貼出一張對話截圖，內容是口罩男爆出在婚內上酒店，還飆英文髒話。對此，口罩男批截圖造假、怒喊要提告，「要做到故意偽造對話，再P成我的帳號這種地步，真的太誇張了！」