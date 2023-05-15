台北市長蔣萬安今到台北市議會專案報告，民眾黨團要求蔣簽署「持續興建社會住宅承諾書」，卻遭到拒絕。媒體詢問，是否因為「不要龜縮」4字未簽署承諾書？蔣萬安並未正面回應，僅強調興建社宅腳步不會停下。

針對蔣萬安不簽「持續興建社會住宅承諾書」，市議員陳宥丞表示，承諾書內容是市民及民間團體的共同期待，蔣萬安卻不敢簽實在令人狐疑。其實黨團當時提醒簽署前可再三確認內容，沒想到蔣卻相當在意「不要龜縮」4個字，實在非常矛盾，「因為你簽了就一點都不龜縮」。

蔣萬安在專案結束後步出議場，面對媒體提問，為何不簽署社宅承諾書？是否因為「不要龜縮」4個字感到有壓力？外傳承諾書是柯文哲親自要求，會不會覺得前朝監督現任感到有壓力？蔣萬安僅回應，他已經在議會具體口頭承諾興建社宅腳步不會停下，內容相當明確。

發言人殷瑋表示，感謝柯文哲任內主動喊出8年5萬戶社宅的目標，而蔣萬安面對居住正義問題，已經公開承諾將5萬戶目標逐步邁進，出現政治語言的承諾書究竟是否適合簽署，相信社會自有公評。

殷瑋強調，感謝柯文哲任內完工4954戶社宅，若加上前市長郝龍斌任內規畫開工及取得的1566戶，則有6520戶；另外目前仍在施工中、待開工、招標中及規劃中的，8年下來則是1萬332戶，市府將持續推動，並利用公辦都更、EOD、TOD等多元方式興建。

針對議員質疑，沒簽承諾書才是真正的龜縮，殷瑋表示，蔣萬安公開承諾非常明確，將依照承諾逐步推動相關目標。而外傳社宅承諾書是柯文哲下指導棋，應交由社會評論。至於7000戶潛力基地名單，都發局未來會進一步對外說明。