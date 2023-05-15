竹北市公所為提升運動風氣，今年度特別編列110萬元「竹北市優秀選手獎勵金」，鼓勵優秀選手，竹仁國小選手參加全國青年盃中小學軟式網球錦標賽及全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽，不論在團體或個人賽皆囊獲全國第一優異表現，竹北市長鄭朝方15日特別出席竹仁國小朝會，親自頒發獎勵金給獲獎的運動小將。

竹仁國小是發展軟網動運的重點學校，常在全國賽事拿下佳績，軟 網小選手在今年初全國自由盃青少年軟式網球分齡錦標賽「穿金戴銀」，陳韋宇摘下男子組單打U11組冠軍，周宥頡、陳品翔獲男子組雙打U11組冠軍，李禾彥則在男子組雙打U11組搶下第二名。

女子組同樣在全國自由盃賽事有亮眼斬獲，在女子雙打U10組張妍禎摘冠，彭若萍、蔡昀潔也獲得第三名。3月底參加全國青年盃中小學軟式網球錦標賽，打出國小男童乙組第一名成績。

鄭朝方表示，運動培養要從小扎根，市公所特別編列110萬元的竹北市優秀選手獎勵金，符合資格參加國際性或全國性比賽的團體和選手獲得獎勵補助，團體參加國際性比賽補助5萬元，個人代表國家參加國際賽事補助1萬元，參加全國性運動會個人賽第1名9000元、第2名7000元、第3名5000元，團體賽前3名獎勵金分別1萬8000元、1萬4000元及1萬元。

鄭朝方肯定竹仁國小軟網隊小選手們的優異表現，頒給近8萬元獎勵金，期盼竹北是一座三高城市，也要推動成健康的三高城市，積極推廣城市運動，培育出更多優秀選手，讓運動可以成為一座城市的榮耀印記。