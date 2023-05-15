7-11預購包含「涵碧蘇杭精品粽」，399元。（7-11提供）

7-11預購粽品「寒舍酒香麻油雞粽」，499元。（7-11提供）

萊爾富搶攻端午食粽商機，即日起至6月16日推出《端午盛宴》預購專刊，引進逾十款全台人氣熱銷、特色名粽商品吸客。（萊爾富提供）

即將迎來端午佳節，超商搶攻粽子商機，推出多款具話題性的商品，據統計，預購開跑首周包含肉粽、精選美食及周邊點心等整體業績已較去年同期成長4成，其中光是肉粽商品的銷量就增加1倍，預計隨著端午節腳步漸近，買氣將持續上升 。

全家即起至6月13日展開「粽藝對決」預購活動，主打創意口味、名店餐廳兩大主題，包含王品集團「oh my!原燒」的百變燒肉粽，以及韓式料理專家「兩班家」的韓式拌飯水梨烤肉粽、韓式辣炒起司雞肉粽，更與全台最大迴轉壽司品牌「爭鮮」推出鮭魚栗子粽；此外亦有傳統燒肉粽或蔬食粽等多種口味，合計超過50款名粽供消費者選擇，整體售價約落在199元至699元間。全家會員APP同步推出集章趣活動，凡於活動期間預購「粽藝對決×仲夏冰品」指定商品，單筆消費滿899元，即可獲得1個章，集1章就可兌換100元全家購物金，集滿3章則可免費兌換FMC系列保健食品1件。

7-11端午預購主打「粽夏午星級」 名粽大賞 ，網羅寒舍集團、涵碧樓、晶華酒店、膳馨等星級飯店、米其林餐盤推薦餐廳，推出多款南北粽；首推「寒舍酒香麻油雞粽」，以在地特色麻油料理創新發想，夏季溫補新滋味；「涵碧蘇杭精品粽」則將饕客必嚐的紹興東坡肉入粽，佐紹興淋醬，濃醇留香；另還有飄香午十年每年端午必排隊的「十八王公劉家懷售小肉粽」等，搭配「十全辣椒醬」、「北港大芳花生辣醬」、「屏大生技甜辣醬」等經典神醬。

萊爾富即日起至6月16日推出《端午盛宴》預購專刊，引進逾十款全台人氣熱銷、特色名粽商品，包含溫國智主廚手作頂級名粽、狀元油飯、鬍鬚張、大甲王記、南門市場的南園食品店、本沐堂等名店與強力品牌，消費者於指定活動期間在萊爾富門市購買《端午盛宴》預購專刊商品，完成指定消費門檻與使用限定支付方式，即享有萊爾富超商獨家專屬支付優惠、會員點數2倍送與LINE POINTS最高8.8％回饋等多項好康優惠。