民進黨總統參選人、副總統賴清德昨主張，在行政院設立專案辦公室，加強中央和地方的合作，解決縣市問題、推動地方建設，引發各界討論。時代力量對此痛批，民進黨政府過去7年成立多個專案辦公室，卻找不到解方，根本無法解決問題，淪為口號治國。

時代力量發言人余佳蒨說，民進黨政府過去7年成立10個專案辦公室、數個國家隊，聲稱要透過辦公室、國家隊，集結國家資源推動各式政策。但這些專案辦公室和國家隊的對應政策琳瑯滿目，既找不到解方、也不積極推動修法，也不投入人力預算，只是讓政府組織疊床架屋，根本沒辦法解決任何問題。

余佳蒨指出，代表民進黨競選總統的賴清德，仍然搞不清楚地方建設的癥結所在，就急著宣布成立更多專案辦公室，不禁令人質疑，難道民進黨執政的治國之道，只剩下滿天飛的專案辦公室跟國家隊嗎？

余佳蒨呼籲民進黨，民眾真正期待的是政府能夠具體解決人民所面對的困境，而不是口號治國，成立各式各樣國家隊、辦公室，卻完全無法回應人民的訴求。