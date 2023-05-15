花蓮東里國小女足隊8名小將參加111學年國小世界盃足球賽，一路過關斬將踢下冠軍寶座，捷報傳回鄉里令師生相當振奮。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮東里國小女足隊8名小將參加111學年國小世界盃足球賽，一路過關斬將踢下冠軍寶座，且隊長潘禹彤（右）還拿下大會金球獎，實屬不易。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮東里國小女足隊8名小將參加111學年國小世界盃足球賽，一路過關斬將踢下冠軍寶座，隊員吳吳佳軒（右）還獲得大會金手套獎。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

111學年國小世界盃足球賽甫落幕，花蓮東里國小女足隊8名小將，以勤奮練習的態度，克服偏鄉資源不足的困難，一路從全國667隊參賽隊伍殺出重圍進入四強賽，雖然一度落後對手，球員仍努力不懈化解危機，成功取得決賽門票並以4比2的分數擊敗對手踢下冠軍寶座，捷報傳回鄉里令師生相當振奮。

東里國小為偏鄉小校，女足隊隊僅8人，2位6年級、4位5年級、2位4年級，全隊人數雖較其他隊伍屬於弱勢，但她們卻把握課餘時間勤奮練習踢球技巧，熟悉團隊默契，努力克服偏鄉資源不足的問題。

東里國小女足隊今年參加111學年國小世界盃足球賽，卯足全力奮戰到底，從3月的地區預賽及4月份的全國複賽，以全勝且無失分戰績一路挺進全國總決賽，經與全國667支參賽隊伍激烈競爭，拿到16強全國決賽門票。

儘管東里國小從16強中順利踢進前四強，卻在進入總決賽前，對上呼聲最高的冠軍隊伍新北自強國小隊，且分數一度落後，所幸小將們臨危不亂，一次又一次的化解危機，隊長潘禹彤更在關鍵時刻踢下致勝的2分，替球隊成功取下冠軍賽門票，經與台東成功國小進行一場花東大戰，最後以4比2的成績擊敗對方，不僅踢下冠軍寶座，潘禹彤及隊員吳吳佳軒還分別獲得大會金球獎跟金手套獎。

東里國小女足隊拿下冠軍捷報傳回學校令師生振奮不已，總教練杜國勝坦言，這次比賽很不簡單，不僅由單一學校組成，人數更只有8位，能踢冠軍實屬不易，感謝所有幫忙夥伴；校長鍾佳慶則期待8名小將未來能代表台灣參加國際邀請賽，為東里、花蓮及台灣爭光。