竹東鎮二重國中辦理增建校舍工程，完工後的示意圖。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

竹東鎮外五里緊鄰新竹科學園區，重劃地段新興住宅及商圈林立，人口持續遷入，縣長楊文科指示擴建增班，滿足快速成長的就學需求，縣府投入3.9億元辦理增建校舍工程，已完成基本設計，預計今年第4季發包動工。

教育局長楊郡慈表示，竹東外五里人口快速成長，二重國中113學年度國一新生入學，預估由從原本的9班增加到12班以上，為讓竹東學子都能就近入學，縣府去年8月核定二重國中增建校舍工程經費3.9億元，因內政部都委會還未通過竹科三都市計畫，先行租用未徵收學校用地進行擴建。

二重國中校舍增建工程去年10月遴選出建築師，校舍基本設計今年1月12日完成審議，將新建2棟地上4層以空中走廊銜接的教學大樓，規畫30間教室，可增加9個班級讓270名學生就學。

此外，並規畫1棟地上2層有200席位的國際會議廳、現代化圖書館及1棟1層樓的廚房和餐廳，待山坡地水土保持計畫審查及校舍細部設計通過，可望於今年第4季動工。

二重國中徐華助表示，增建校舍後，學校面積由1.4公頃增加為1.8公頃，新校舍完工後將有國際會議廳和圖書館、新穎且足量的教學和專科教室，將可優化師生教與學的空間，未來學區內適齡學生皆可入學，不需要跨學區到外地就學。

新建的餐廳和廚房將能提供學校師生安全、營養、衛生的供餐用餐環境，同時建物建置地下室一樓，設置50個汽車停車位，解決停車空間不足問題。

楊郡慈指出，除二重國中外，縣府也斥資近4億元（中央補助1.35億元）擴建縣立六家高中，文興國中工程5月初公告已招標，新豐松林國小增建校舍則在研議中。至於新建的嘉豐國小及勝利國中，預計將8月完成第2期校舍。