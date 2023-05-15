新北市方姓男子開設工程有限公司，但欠繳519萬餘元的稅款，不但拒不繳納，還變更公司負責人規避執行，更將公司資金轉移給配偶，自己卻又另外成立新公司繼續營業，遭法務部行政執行署新北分署本月12日向新北地方法院聲請管收獲准。

據了解，方男所開設的工程有限公司，在2012至2016年間滯納營利事業所得稅，共積欠稅款519萬餘元，財政部台北國稅局於2016年11月移送新北分署執行。

承辦行政執行官調查後發現，方男公司因虛報員工薪資，台北國稅局於2014年多次通知方男陳述意見，方男原提出承諾書表示願意繳稅，並於2016年申請複查後，竟變更公司負責人登記，而欠繳稅款依然沒有繳清。

執行官深入追查發現，方男公司在2014年5月至2015年8月獲利高達2350萬，不僅沒有依規定繳納稅款，還利用公司銀行帳戶轉帳168萬餘元至其配偶帳戶內，同年又成立另一家公司繼續營業。

新北市分署為此多次通知方男到場說明，但他不是未到場，就是對於資金流向無法提出相關資料予以說明，並拒絕提出稅款清償方案。行政執行官於本月12日詢問後，認為方男符合管收要件，當場予以留置，同時向新北地院聲請管收。

法官審理後，認定方男於擔任義務人公司負責人期間有「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，因此裁定准予管收。

新北分署呼籲民眾，對於滯納之稅捐、費用或罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定繳納，切勿心存僥倖，企圖以處分資產或資金方式規避執行，以免遭受拘提、管收及限制出境之強制處分。