日本是今年七大工業國集團（G7）輪值主席國，本月19至21日將在廣島舉辦G7領袖高峰會。首相岸田文雄今天表示，預定18日舉行日美高峰會。

日本共同社報導，岸田文雄今天在政府執政黨聯絡會上表示，18日將舉行日美高峰會。他說，為了讓G7廣島峰會成為名留青史的峰會，將盡全力舉辦。

共同社發自華盛頓的報導表示，美國政府14日宣布，為了出席G7廣島峰會，總統拜登（Joe Biden）預定18日訪問廣島，當天與岸田會談。據分析，日美峰會討論的議題可能涵蓋如何應對中國以及持續侵略烏克蘭的俄羅斯。

日本政府發言人、官房長官松野博一說，拜登預定18日抵達日本，正安排拜登與岸田舉行會談。

松野表示，日本將與美國在G7廣島峰會密切合作，G7堅決反對以力量片面改變現狀的企圖，也反對俄羅斯動用核武的恫嚇。此外，北韓持續挑釁之際，加強日美同盟的震懾力至為重要。

岸田文雄與拜登上次會談是今年1月岸田訪問華府時，兩人在白宮會談。

拜登計劃17日從華府啟程。由於拜登所率的民主黨在提高美國聯邦政府債務上限議題上與在野黨共和黨的談判進展艱難，之前曾傳出拜登可能放棄訪日。

拜登14日向媒體表示，預計16日將與共和黨談判，他仍然「樂觀」認為可與共和黨達成協議以提高美國舉債上限，避免債務違約。如果談不攏，美國國債最早可能於6月1日陷入債務違約。