基輔當局今天表示，烏克蘭軍隊已攻取烏東前線城市巴赫姆特（Bakhmut）市郊超過10個俄羅斯據點。

法新社報導，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Ganna Malyar）在社群媒體上說：「今天，我軍已在巴赫姆特南部和北部郊區攻取超過10個敵軍據點，俘虜敵軍多個部隊的士兵。」

馬利亞爾還說：「知道真實狀況且當下身臨其境的人，都知道那裏現在的狀況有多嚴峻。」

她指出，位於東部頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特仍在持續激戰，俄羅斯人試圖推進並摧毀沿途的「一切」。

領導對巴赫姆特攻勢的俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）首領普里格津（Yevgeny Prigozhin），指責一些俄羅斯正規軍棄守陣地。

兩軍數月僵持後，基輔準備收復東部頓內茨克州和盧甘斯克州（Lugansk）失土以及南部赫松州（Kherson）和札波羅熱州（Zaporizhzhia）失土。