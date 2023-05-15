2024總統大選備受各界關注，今（15）日有一份民調指出，逾5成的民眾不希望民進黨在2024年繼續全面執政，其中，最不支持的是軍公教等5類職業選民。相關新聞經轉發至社群平台PTT後，引起鄉民們高度熱議，其中大批網友對於民進黨執政7年爆出不少爭議，「居然還有4成民眾表示支持」其明年繼續全面執政，十分意外、驚訝。

鄉民意見。（圖 / 擷取自PTT）

根據台灣民意基金會今公布的民調顯示，有高達51.1%的民眾不支持民進黨明年繼續全面執政，其中21.5％不太支持，29.6％一點也不支持。該民調還提到，企業主、高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員、無業/待業者等5類職業選民最不支持民進黨，其中軍公教人員比例最高，達73%。

對此，鄉民討論熱烈，意見包括「民進黨居然還有4成支持度」、「民進黨爛成這樣還有這麼多死忠支持者，表示它還不夠爛」、「賴清德只要掌握這4成支持者就穩了」、「民調明明白白擺著，人民存在一定程度的『厭綠』，是民進黨難以否認的事情」、「至少國會不能過半是大部分人的共識」。