民眾在公共政策網路參與平台上提案讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，東吳大學校長潘維大表示樂觀其成，如果教育部鬆綁法令，他們願意成為首所「周休三日大學」；全教總也表示支持，認為台灣學生上課時數太多，有必要減少，但這項政策需要企業界、勞動界配合，否則做不了。

潘維大說，學校周休三日，他是樂觀其成，從學習上來看，可以達到更好的效果。對學校來說，只是將原本一周5天的課程濃縮為4天，雖然在行政上會有困擾，但可以做到，也是非常好的一個方向。

從周休二日改為周休三日，老師要減薪及學生學雜費要減少嗎？潘維大說，改為周休三日後，老師教的內容並未減少，學生學的東西還是一樣，因此老師不用減薪，學雜費也沒必要減少。

不過潘維大表示，他雖然贊成周休三日，但這件事不是大學本身可以決定，甚至不是教育部一個部會就可以作主，而是要行政院及政府各部會好好去討論，才可能推動。

全教總理事長侯俊良說，相較於國外學校每天下午二、三點就放學，台灣學生在校時間太多，因此對於學校周休三日，他是支持的，這樣可以留更多時間讓學生自主、多元的學習。

不過侯俊良進一步指出，要推動學校周休三日，不是那們簡單可以做。譬如，原本每學期的課程時數如何濃縮，這要動到課綱，是滿大的工程。此外，企業界、勞動界如果無法配合，學校多休的那一天，小孩子要由誰照顧，也是一大問題。

老師周休三日，薪水要不要減少？侯俊良說，如果多休一天卻要減薪，那就不是一個進步的政策，也沒必要推動。而且他認為，周休三日現在就把它當一個目標來努力，真正要達成，還有很長的路要走。

對於學校周休三日，全國家長團體聯盟理事長蕭東原說樂觀其成，但一定要有完善的配套措施，例如企業界全面實施後教育界才能配合跟進，否則對學生而言，只是把在學校上課的一天變成去補習班和安親班上課而已，家長負擔加重，未蒙其利先受其害！

更重要的是，蕭東原說，如果改成周休三日，整個課綱跟上課時數勢必要大翻轉，這部份也要審慎評估，並與各界充份討論後，提出讓家長可以安心的配套措施，方可上路。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，由於家長本身工作性質就有很多不同，是否周休三日，他們不是很看重，像很多人在服務業，根本沒有甚麼周休幾天的概念，就是排班或是放假期間還是要處理工作，回老闆訊息等，這樣的職場早已經是正常常態。

教育部回應，周休三日所涉及的政策法令尚待相關部會共同評估，而大學則須留意對教師授課及學生學習等需求的影響。