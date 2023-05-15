懷孕5個月的蘿莉塔，近日與未婚夫戴偉智在中天綜合台《小明星大跟班》討論「真的懂還是自以爲懂？新婚夫妻默契大考驗」，結果意外爆料2人的「閨房情事」，讓戴偉智害羞得不知所措。

戴偉智先說蘿莉塔很討厭他裝可愛，「因為她的個性比較強勢，所以我三不五時要跟她撒嬌求生存。」蘿莉塔解釋：「因為他很喜歡摸來摸去，可是我就很討厭人家碰我，因為我很怕癢，所以他一碰我就很反感。」

在場來賓不禁好奇兩人的「恩愛」次數，蘿莉塔說：「我們沒有住在一起，但他好像沒有很喜歡這件事，我記得有陣子比較忙都沒碰到面，想說終於有空可以去找他，應該會做些什麼吧？我還自己去洗澡，洗完出來他已經睡了，還搖不醒，所以我們實際算起來1個月大概1次。」戴偉智一聽急忙澄清：「可能我真的太累了，而且蘿莉塔很漂亮，我沒有理由去閃這件事。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。