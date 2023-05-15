矽力*-KY(6415)、三顧(3224)跌停作收，砷化鎵的穩懋(3105)盤中股價一度亮燈跌停，收盤股價重挫逾9.43%，雷虎(8033)、永道-KY(6863)、天蔥(2740)、雙美(4728)、尼得科超眾(6230)、亞航(2630)、新鼎(5209)、合邦(6103)、亞通(6179)、智聯服務(6751)、寬魚國際(6101)、視陽(6782)、夠麻吉(8472)、韋僑(6417)、宏碁資訊(6811)、虎門科技(6791)等股價均重挫作收，雖然多方試圖拉抬金融股護盤，且股王信驊(5274)、股后大立光(3008)及聯發科(2454)連袂收紅，電子權值股華碩(2357)也強勢大漲收高，讓台股指數一度翻紅，不過尾盤時，整場紅的台積電(2330)翻黑收低，致使台股指數無力收紅，終場加權股價指數約15475.05點，下跌27.31點，成交量約為1891.28億元；OTC指數為204.87點，下跌2.02點，成交量約614.09億元。

今天上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲0.79%，其次是金融類股及橡膠類股，分別上漲0.61%及0.47%，表現較差者為生醫類股、玻璃類股及其他類股，其中生醫類股下跌2.02%，玻璃類股下跌1.91%，其他類股下跌1.86%；上櫃部分，表現最佳為紡織類股、上漲0.51%，表現最差為資訊服務類股、下跌3.41%。

就技術面來看，今天台股在電子股殺聲隆隆下，指數開低拉高後再下殺，雖然拉抬金融股護指數，但終場下跌27.31點，以15475.05點作收，失守15500點；近期台股走勢現疲態，指數失守月線及季線後雖然在上週一度站回，但很快又失守，今天台股指數持續走弱，技術面偏空，加上成交量明顯萎縮，短線台股指數不排除回測3月中及4月中低點15300點，預估本週指數區間在15400點上下150點。

元富投顧總經理鄭文賢表示，全球通膨狀況稍改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數不同調，未來走勢成多空指標，目前短線偏弱。FED的發言後，推估貨幣政策隨仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向。台股15500點關鍵價位，成短線多空重要關卡，目前在這附近，原則上「逢低布局，勿躁進」。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台灣4月出口年減13.3%，連8個月衰退。雖衰退幅度收斂，但中國復甦不如預期、產業庫存調整尚未結束，第二季未見復甦春燕。不過，考量未來AI相關供應鏈需求增加，美國加深依賴台灣電子供應鏈，預期有機會帶動台灣出口於下半年逐步回到正軌，將持續關注景氣落底訊號。近期台股指數震盪整理，選股不選市，成長性較確定或具有高殖利率及長期競爭力者，可能較獲資金青睞。或者如減碳綠能儲能、庫存修正將告段落之循環性電子股等為主要選股方向。

鄭文賢表示，現階段布局，優先選擇第一季財報佳或實戶法人鎖碼股，操作觀念「型態突破買進或強勢股拉回買進」方式，電子股包括虹堡、廣達、創意和祥碩最具指標。另外次產業部分，重電和航太可觀察，包括jpp-KY、士電和華城是觀察重點，目前不急，逢低買進原則。比特幣出現拉回，目前2.66萬美元附近震盪，美元指數101位置是觀察，現在震盪中，未來走勢要追蹤。近期台灣股市隨美股起舞，OTC震盪，集中市場震盪整理，外資、內資仍未同調，未來台股狹幅整理機會大，台股最重要的護國神山，台積電10日線501元成短線多空關鍵，指數偏弱勢，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2200億元以上，反彈才能有機會。