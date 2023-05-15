中鋼決議一一二年六月份月盤產品盤價調幅，熱軋鋼板(一般料)、熱軋鋼捲(一般料、軋延料)、冷軋鋼捲(一般料)、熱浸鍍鋅鋼捲 (建材、烤漆料)下降2000元；電鍍鋅鋼捲(抗指紋、建材)、熱浸鍍鋅鋼捲(家電、電腦、其他料)、電磁鋼捲(中低規、高規)下降1000元。

高利率環境持續壓抑消費與投資動能，致終端需求疲弱，大陸解封後第二季經濟復甦不如預期，IMF下修今年全球GDP成長率至2.8%，為近30年以來低點。受國外客戶持續調節庫存，致終端需求不振，國內製造業景氣降溫，台灣主計處公布今年第一季的經濟成長率為負3.02%，惟國內民間消費復甦動能相對強勁，整體市場呈「外冷內溫」，下半年隨著製造業庫存調整完畢，後續出口表現可望回溫。

鋼鐵需求方面，歐美終端產業需求平淡，供應鏈續行庫存調節，大陸疫後急單補庫存力道不足，導致下游用鋼需求轉弱，加以供給面未見節制，供需失衡導致鋼材外溢，轉低價拋售至海外市場，今年一至四月累計出口鋼材達2800萬噸，年比增長55%。惟大陸當局對基建、新能源車等提出振興經濟方案，可望推進充電樁與建設城市停車設施，未來用鋼需求可期。

鋼鐵供給方面，近期大陸當局呼籲鋼廠主動減產因應，有助於減緩現階段市場供需失衡。據統計大陸五月約有21座高爐計畫停產檢修，推估五月日均鐵水量將大幅低於四月平均值，目前社會總鋼材庫存降至約1330萬噸，為近三年來同期最低，市場預期下半年大陸粗鋼產量將再進一步縮減，有利鋼市供需調節至均衡點。

原物料行情方面，煤鐵價格明顯滑落，鐵礦砂價格約於每公噸100~105美元震盪，冶金煤價則於245美元盤整。鋼市行情方面，亞洲鋼價受大陸低價鋼材侵擾行情驟跌，美歐鋼市亦受衝擊自高檔反轉走弱，大陸熱軋流通行情單月跌幅超過每公噸500人民幣；然寶武、鞍本鋼廠六月份內銷薄板產品出廠價每公噸僅下調150~200人民幣，低於市場預期，顯示鋼廠已達成本底線不堪虧損，鋼價底部訊號浮現。

近期亞洲鋼市遭遇大陸非理性低價鋼材亂流，加上美歐銀行業危機與地緣政治紛擾衝擊信心，導致下游產業購料心態保守，整體用鋼需求遞延。惟冀望煤鐵原料止跌回穩，大陸流通行情有望築底成功，先前鋼價超跌的情勢轉變，搭配各國力拚經濟提振內需，續推大型基礎建設下，將有助市場信心回溫，下半年鋼市景氣有望優於上半年。

中鋼順應國際行情波動及用鋼業者需求，六月份盤價以貼近亞洲主流鋼廠的價格區間為主軸，以提振產業競爭力，並攜手下游合力抵禦低價進口料的不公平競爭及市場干擾，企盼下游把握低點補庫機會，孕育未來接單動能，共同掌握鋼市反轉向上的契機。中鋼亦將積極帶領下游升級轉型，強化精緻鋼品研發能量，協助客戶擺脫低價紅海市場，迎接未來低碳綠色鋼材新商機。