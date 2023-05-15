中信金首季稅後盈餘為129.59億元，EPS為0.66元，ROE為14.58%，ROA為0.69%。
陳佳文表示，今年首季，人壽因升息因素影響，使首季獲利不如預期；但銀行表現亮麗，首季合併稅後盈餘113.67億元，年增53%，居銀行同業之冠。看好今年中信銀行的成長動能。
台灣人壽第一季稅後損失8.8億元，陳佳文表示，目前看來，FED第二季升息已近尾聲，人壽最困難時機就是這樣了，也就去年第四季到今年第一季。該2季台灣人壽都呈虧損，但今年首季的虧損已較去年第四季縮小。
中信金(2891)今舉行法說會，中信金總經理陳佳文表示，今年中信金首季獲利符合預期，今年全年獲利肯定會優於去年。
中信金首季稅後盈餘為129.59億元，EPS為0.66元，ROE為14.58%，ROA為0.69%。
陳佳文表示，今年首季，人壽因升息因素影響，使首季獲利不如預期；但銀行表現亮麗，首季合併稅後盈餘113.67億元，年增53%，居銀行同業之冠。看好今年中信銀行的成長動能。
台灣人壽第一季稅後損失8.8億元，陳佳文表示，目前看來，FED第二季升息已近尾聲，人壽最困難時機就是這樣了，也就去年第四季到今年第一季。該2季台灣人壽都呈虧損，但今年首季的虧損已較去年第四季縮小。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。