中信金首季稅後盈餘為129.59億元，EPS為0.66元，ROE為14.58%，ROA為0.69%。

陳佳文表示，今年首季，人壽因升息因素影響，使首季獲利不如預期；但銀行表現亮麗，首季合併稅後盈餘113.67億元，年增53%，居銀行同業之冠。看好今年中信銀行的成長動能。

台灣人壽第一季稅後損失8.8億元，陳佳文表示，目前看來，FED第二季升息已近尾聲，人壽最困難時機就是這樣了，也就去年第四季到今年第一季。該2季台灣人壽都呈虧損，但今年首季的虧損已較去年第四季縮小。