蜷尾家パン麵包屋不只復刻台式麵包經典滋味，連店裝也走懷舊風。（蜷尾家パン提供）

世界甜點冠軍陳立喆打造的品牌「L.Z. Dessart無框架甜點」插旗Lalaport台中店。（品牌提供）

L.Z. Dessart無框架甜點推4款質感系輕長條慕斯蛋糕。（品牌提供）

「冠軍烘焙師的糕點我也吃過！」麵包糕點便攜又可口特色，讓烘培市場持續擴大，就算2021年碰上疫情挑戰，國內產值仍高達370億元。除了價格口味是消費者首要考量，「鍍金麵包」同樣吸睛，不少人對冠軍烘焙師所製的特色烘焙品抱有嘗鮮心理，相信品質更佳外，也看好其威望價值。

世界甜點冠軍陳立喆2018年創立甜點品牌「L.Z. Dessart無框架甜點」，近期首度插旗大型賣場，進軍Lalaport台中店，並研究客群特性與消費習慣，打造4款不過份甜膩且具質感的輕長條慕斯蛋糕，好比「森巴」以百香果輕甜佐些微的茉莉香與杏仁香，香氣馥郁；「黑鯨」以64％可可酒香慕斯配上巧克力榛果杏仁蛋糕，呈現巧克力的苦味帶出濃蜜可可香。

在歐式麵包興盛的時代，致力復興傳統台式麵包的蜷尾家パン，幕後推手之一就是世界盃麵包冠軍武子靖，今年進駐台南巷弄，以復古風格店裝帶出童年回憶，特色品項包括「經典麵包餐盒」，一次享有6款台式麵包，其中蔥胖用鵝油取代豬油攪拌蔥花凸顯香氣；奶酥麵包創意使用零嘴椰香乖乖；紅豆麵包的內餡加入日本獺祭甘酒，訴求甘甜滑順，外包裝以門店紅線白磚交錯為概念掀回憶殺。