古榕榕擁有G奶好身材。（JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF，5月邀請「核彈級G奶」的台俄混血兒古榕榕擔任封面女郎，她發跡於PTT表特版，混血顏值備受矚目，迅速成為JKF新生代神級女郎。

古榕榕這次特別換上黑色蕾絲內衣拍攝封面照，白皙皮膚搭上完美身材Ｇ奶炸開，胸器外露視覺震撼，古榕榕分享「這次夢想解鎖感覺很不真實，呼籲粉絲一定要收藏」。

模特兒競爭激烈，古榕榕為此保有危機意識，不斷精進自我，她在工作上以「俄羅斯公主」稱號在亞洲最大寫真平台「JVID」闖出名號，她所推出的「巨乳誘惑」系列作品，更是連老司機都難以把持。她說：「為了投入每次拍攝，我面對鏡頭都會當作是在勾引愛人！光看畫面都聞得到香味，請大家一定要來支持。有時因為尺度無極限，會無故遭受酸民攻擊，但自己已調適好心態，希望今年可以有更多人認識我。」

古榕榕談到「混血兒」身份，表示：「其實沒有特別覺得是好是壞耶！就是喜不喜歡這個長相而已，但好像長得比較特別，會有很多外籍粉絲。」高冷的外表，常被認為是個難以親近的人，對此，古榕榕也向粉絲喊話：「其實我反差超大的，可能不認識的人都會覺得我距離感很重、很高冷，但其實我只是社恐啦！認識的人就會覺得我很好笑、很迷糊！」

現在感情空窗的古榕榕，期待身邊有伴的日子早日到來，分享自己喜歡的男性要有可愛陽光、聰明幽默的特質！古榕榕笑說：「我很重感覺，和另外一半獨處時，對方的一舉一動都可以撩起慾火！看到對方就很餓，腦袋充滿各種連結的畫面。」