蕭秉治送上花束祝劉若英「情人節快樂」。（相信音樂提供）

劉若英身穿viviano白色訂禮服「白色梔子花」上海亮相。（相信音樂提供）

「文藝天后」劉若英5月13、14日在上海舉辦「飛行日巡迴演唱會」，14日時逢母親節，她獻唱〈媽媽〉這首歌時，感觸極深，最後甚至唱到落淚。而師弟蕭秉治擔任開場嘉賓，也準備了美麗的康乃馨花束在後台送給她。

劉若英暌違7年上海開唱，帶來了viviano專屬白色高訂禮服「白色梔子花」以及「粉紅女郎」全新造型驚艷亮相。她感性的表示，「一直說下次見，下次見，卻沒想到這下一次讓你們等了3年，親愛的你們好嗎？」隨即帶來一曲〈我要你好好的〉，令現場的歌迷無不動容。

令眾人驚喜的是，13日演唱會驚現任賢齊「突襲」演唱會現場，加碼點歌〈幸福就是〉，讓現場觀眾驚呼連連。有趣的是當晚也是任賢齊「齊跡」巡迴演唱會北京站的演出時間，奶茶劉若英也向遠在北京的任賢齊發出「靈魂點歌」〈花太香〉，兩位的同時間不同地點的「隔空點歌」，讓網友們紛紛表示「這個環節讓人好驚喜」、「劉若英任賢齊是懂『陪伴』的」，更有歌迷期待兩人可以早日合體，帶來更加精彩的現場合唱。

由於上海場適逢母親節，舞台擺放了應景的康乃馨，以及「給我抱抱打氣熊」，現場更有許多小孩和媽媽一起來看劉若英的演唱會，劉若英笑問說：「我看到很多人留言說，今天是帶媽媽一起來的，而且有很多人留言說，在過去都是媽媽買票，把他送來現場看周杰倫的演唱會，今天是他陪媽媽來看劉若英的演唱會，我真的跟他有年齡的差距嗎？」

劉若英同樣和不少人一樣身兼人母角色，坦言自己在這角色中也不斷學習，並和所有媽媽說聲「辛苦了」，她說：「我的祖母、我的媽媽都一直告訴我這個世界其實很簡單，其實這個世界沒有這麼難，人生沒有那麼難。其實我想，她們一定知道，人生真的很難。但是她們只是想要保護我們，他們這樣說是因為他們對我們有期許。」最後她獻唱〈媽媽〉送給歌迷，以歌聲呵護所有曾是少女的妳。

開場嘉賓蕭秉治在後台送上康乃馨，還嘴甜祝劉若英「情人節快樂」，雖然手寫卡片上面寫道「母親節快樂」，但劉若英看完卡片，二度向蕭秉治邀歌，她說：「這些都不是重點，快寫歌給我，並說希望在這次巡演有機會在台上唱你的新歌。」讓蕭秉治備感壓力。接下來劉若英將於5／19-20泉州、5／27寧波、7／22蘇州開唱，9／16移師高雄。