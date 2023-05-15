楊男是知名連鎖火鍋店「京川鍋物」的前工讀生，去年間4月、5月間向老婆、前女友等5女詐稱她們有惡鬼纏身，可幫忙驅鬼要先錢，事後再退還；並吹噓他是火鍋店及車行老闆，要付貨款、稅金等需借款應急，還騙可入股投資等理由共騙走31萬餘元，經被害人報案，檢方偵結依詐欺取財罪將他起訴。

21歲楊男曾是「京川鍋物」大雅店、沙鹿店、逢甲店及太平店的工讀生，也未受過宗教民俗專業訓練或取得證照，他去年4月6日深夜向老婆楊女說，她身後有很多鬼及鬼王，可幫忙協助鬼神問題，她深信不疑，交出現金6萬元，不過，兩人2周後就辦離婚了。

楊向前女友張女吹噓，他是「京川鍋物」老闆，還開了2間車行，去年4月10日至5月4日先後詐稱要補回火鍋店資金、車行的車輛要繳稅、火鍋店要付貨款等理由，共騙走8萬，並以火鍋店需帳戶轉帳，再騙走她的銀行帳戶使用。

去年5月間，楊又各向2女詐稱，她們身後跟很多鬼，可協助處理鬼神問題，須先給費用，等處理完後會退還，各騙走3萬元。楊先以驅鬼為由向沈女騙錢後，去年6月間佯稱可以讓她入股火鍋店，共騙走她11萬2千元。

5女察覺有異報警，楊坦承犯行，但辯稱向張女借錢繳稅是真實，繳交了機車燃料稅，但法官以機車燃料稅不可能高達4萬5千元，不予採信，依詐欺取財罪將他起訴。

此外，楊男陸續向張姓女友借房租、朋友母親生病、父親手術等費用共10萬9千元。張男辯稱都是真實開支的借款，是雙方金錢借貸關係，他已陸續歸還了10萬元；法官認定沒有詐欺不法意圖。