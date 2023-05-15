今天5月15日是全國兒童安全日，新北市長侯友宜今在臉書貼文表示，31年前林靖娟老師用生命守護孩子，喚醒了國人對於各項兒童安全議題的重視，推動全國兒童安全日的誕生。站在生命無常的面前，他堅信只要我們集結所有力量，痛定思痛，全面檢視並解決結構性問題，絕對能扭轉遺憾發生的可能，這才是對於已逝者最真切的悼念。

發生在1992年的健康幼兒園事件，造成23人死亡，9人輕重傷，林靖娟老師捨身救人，為感念林靖娟，這天被定為全國兒童安全日，侯友宜之子也在這場意外中喪命。

侯友宜在臉書表示，這些年來，在各方努力下，兒童安全環境漸漸獲得重視，但還是有太多未盡之處，需要大人的世界伸出更多保護之手，長期關注兒童安全的「靖娟兒童安全文教基金會」發表的「2023年兒童安全指標調查」，就提出了「兒童交通安全」是當前最需要大家一起為孩子共同努力的方向，這塊範疇是所有指標中分數最低的項目，這代表著，我們的孩子走在馬路上經常處於來車未禮讓的無助險境。

侯友宜說，最近又發生了台南3歲女童被未禮讓行人的車輛迎面撞上的憾事，讓社會各界更加關注行人路權，尤其是年幼孩子們的通行安全。他要向每位用路人發出最沈重的喊話，你的一個停讓動作，往往就是一個孩子能否安全回家的關鍵，更是我們每一個大人守護孩子責無旁貸的使命感。

侯友宜說，為打造孩子們安心上學、回家的路，新北市於110年8月完成全市211所國小通學環境改善，並且持續打造通學廊道，優化學校周邊以人為本的通行環境，改善人行道空間、遷移變電箱，針對各校通學路線增設速限標誌、綠底行穿線及當心兒童標誌等，並且持續加開行人專用或早開時相，同時運用科技執法，取締違規進入管制路段的車輛，讓小朋友上下學安心，家長也放心。

侯友宜說，期盼我們能牽起彼此的手，用愛與同理心的力量，織成孩子們的保護傘，帶來社會正向的改變，讓國家朝好的方向持續前進，為下一代留下更美好的環境。