歌手符瓊音去年和餐飲集團的行政主廚老公結婚，新婚2個月就宣布肚皮有喜，符瓊音今(15日)則透露已產下女兒，分享女兒的小名是「小鐵支」，還透露：「鐵支就是爸爸硬要取的」。

符瓊音平安生下女兒，升格當新手媽媽，她也發文報喜：「五月的小鐵支，提早來報到了」，還挑戰親餵，「妳小小的身體，響亮的哭聲，以後跟妳吵架之前，爸媽要先想一想」，符瓊音女兒乳名超陽剛，她還爆料說：「#鐵支就是爸爸硬要取的#不關我的事」。

符瓊音發文吸引藝人好友羅美玲、徐哲緯和眾多網友留言祝福，符瓊音還幽默說「我會克制自己不要成為炫娃魔人」，她還爆料老公：「他說什麼時候再來個同花順，我說呃先不要~」。

符瓊音和行政主廚老公小陳交往半年就結婚，小倆口新婚2個月就宣布懷孕，符瓊音懷孕期間沒有太多不適，也沒有孕吐，只是到了懷孕中後期，寶寶位置開始擠壓，導致胃口很小，她必須少量多餐，吃太飽還會胃食道逆流。