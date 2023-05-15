《女人我最大》數位節目《玩美研究室》五月策展封面人物邀請到演藝圈閨蜜檔郭書瑤與鄭茵聲，很開心可以和好朋友一起工作的鄭茵聲提到：「這是我們兩個工作上首次合體拍攝平面照，尤其彼此都是完整妝髮的狀態，太難得了！因為瑤瑤平常都不化妝」郭書瑤也解釋：「我是真太懶了，平常都是素顏，連底妝都不會上」，這次合作可以用美美的照片記錄彼此，兩個人都覺得彌足珍貴。

郭書瑤與鄭茵聲兩人私下無話不談，而且只要有空檔幾乎天天會見面，就算沒有碰面也一定通電話，鄭茵聲還透露：「瑤瑤真的超愛打視訊電話」，不難看出兩人之間有著特殊的默契，無論是歡笑、淚水，還是生活中的大小事情，他們總是能夠互相敞開心扉，毫無保留地分享，即便是意見不同，彼此之間也總是能夠尊重對方，包容對方的想法和行為。

「我真的不好說耶！她的生活習慣。」郭書瑤無奈地接著說：「她很不愛洗頭，還有摳腳什麼的樣樣來」郭書瑤總是拿鄭茵聲沒輒，她繼續說道：「但我覺得茵聲是個很特別的人，她活得像小孩子，直接、單純、反應真實，我們隨著年紀增長會變得越來越世故，在她身上完全沒有，這也是我很欣賞她的地方」。

另外，鄭茵聲表示很欣賞郭書瑤是個很有原則的人，「而且她很控制自己的狀態、體態，這是我自己很難做到的」。拍攝前有做飲食控制？鄭茵聲表示：「我沒有耶！奶茶、漢堡通通照吃。妳應該也沒有吧？」郭書瑤則是沈默了兩秒才說：「我有」瞬間再次證明鄭茵聲自己沒有原則，引起現場大笑。郭書瑤與鄭茵聲彼此間的感情堅定而純真，讓大家感受到真正閨蜜情感的珍貴，以及友誼所帶來的歡樂和力量。