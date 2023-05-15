國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹今證實，國民黨台北市議員游淑慧同意參選北市艱困選區、第二選區士林大同區立委，也將與民進黨強將王世堅對決。

游淑慧日前禮讓同黨議員李彥秀參選港湖區立委，隨即被勸進轉戰台北市第二選區（士林、大同）立委，對戰民進黨台北市議員王世堅。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹15日證實，游淑慧已經確定要戰士林、大同，並稱會全力幫助。

黃呂錦茹說，游淑慧一定有很多覺得困難的地方，例如還要兼顧內湖、南港的服務，還要跑到比較陌生的士林、大同。但游很聰明，對於市政方面非常純熟，也當過局處首長，能力很高。

媒體追問，是否認為游淑慧對戰王世堅很有贏面？黃呂錦茹回覆，那不一樣，游很聰明又有看法，也了解市政問題，但這樣還不夠，游要的是以修法等帶動選區發展、反映地方需要，要有相當大的貢獻。游淑慧也提出要重設服務據點，還有團隊等考慮。既然游淑慧決定了，也會全力幫忙。