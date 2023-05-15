屏東縣長周春米首次議會施政報告，議員出席踴躍，過去罕見。(林和生攝)

屏東縣長周春米上任後首次赴議會進行施政報告，議會55席議員出席踴躍，除另有要事外，幾乎都到場聆聽，出席率高達9成，過去罕見；連記者席也幾乎坐無虛席。整場聽完後，國民黨籍縣議員陳揚給出勉強及格的60分，後續持續關注。

國民黨籍議員曾義雄在整個施政報告結束後率先舉手發言，質問周上任百日成立長照處，從二級機關升至一級機關，透過上屆通過的預算墊付26億款項，但議會成員已有所異動，等於是打了議會大巴掌，很難堪，「到底在急什麼」？

周春米回應表示，面對超高齡社會趨勢，整個縣府團隊一直在跟時間賽跑，一月經由議會審議通過，所有程序皆依據相關法規進行追加減預算，感謝議員指導，會持續向各界請教。

陳揚認為，縣政千頭萬緒，相信不是第一年擔任縣長就能上手，因此給出60分、勉強及格分數；後續關注重點，他說，前縣長潘孟安過去給人鐵腕形象，周春米透過女性溫柔力量，是否也能栓緊行政效率，這部分有待後續觀察。

民進黨議員梁育慈則認為，周春米以全人照顧的施政方向貫穿全場，細數政策顯然有備而來，在社福政策挹注資源該給予肯定，但再接續交通、產業目標，很難在短期看到成效，因此要達到有感執政有一定難度，但在屏東未來數十年的基礎上，是需要花更多心思，因此現在給分數還太早。