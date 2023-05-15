作為本次首推的療程精選，分為60分鐘或90分鐘兩種時長，價格自4,500元至6,800元之間，主打能夠幫助身體減壓，運用獨特按摩手技搭配滋潤活膚複方保養油，或是藉由全身性果酸煥膚和溫熱裹敷，釋放內外壓力。另有針對臉部的深層淨化，適合所有膚況的深層清潔護理，淨化毛孔，去除皮膚表面的髒汙。除此，因應台灣市場的喜好，亦保留了少部分人氣療程，如：全方位淋巴循環、局部雕塑、潤澤護膚、專救問題肌的快速修復，以及使用紅外線輔助工具，運用熟稔的「剝洋蔥式」技法深入筋膜達到疏鬆護理的深層喚醒。療程採用義大利頂級護膚品牌（comfort zone）之產品，其配方以天然、有機成分聞名，不只款待肌膚，更能全方位照顧身心靈。各式療程皆可再加購進階方案延長體驗時間，放鬆疲勞筋骨，恢復活力。

以太空艙為設計靈感，利用純淨的白色調和圓型泡泡打造出遠離塵囂的舒活空間。紓壓艙內三間沉靜的獨立療程室，各設有專屬沐浴空間（兩間單人室及一間備有按摩浴缸的雙人室）；除了擁有精緻療程，專業的技術人員也能配合顧客需求，量身打造最貼心的服務。更衣室則提供男女獨立的休憩空間，包含：塑身烤箱、排毒蒸氣室、專屬淋浴室、高空花灑區、放鬆休息區和三種不同溫度的氣泡水療池。