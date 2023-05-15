台中日前發生工地塔式起重機吊臂掉落擊中捷運車軌，導致車廂損毀，造成1死10傷的工安事故。台北市議員何孟樺發現，北市府事後僅針對塔吊公司「宇球國際興業有限公司（下稱宇球）」捷運沿線3處工地進行稽查，剩餘13處工地僅要求自主稽查，批評台北市長蔣萬安稱「已全面稽查」是公然說謊，希望市府儘速盤點宇球承攬市內16處工地吊塔情形。蔣萬安承諾，將請勞檢處針對16處稽查。

何孟樺表示，中捷事故原因在於塔吊廠商拆除出現疏失，其廠商名為宇球，本次事件不該僅由興富發扛責，塔吊承包商更責無旁貸。

何說明，宇球曾承攬101大樓塔吊作業及「陶朱隱園」營建用升降機，進一步調閱資料發現，該公司近9年來出現24筆違反《勞動基準法》及其他工安法規的紀錄，詢問蔣萬安是否掌握宇球相關工安違規情形？蔣萬安回覆，各局處皆有掌握。

何孟樺也詢問，北市府是否在中捷事故後，稽查宇球在市內承攬16處工地？由於蔣萬安稱已全面稽查，何孟樺批評蔣「公然說謊」，因為北市府僅突襲檢查宇球捷運沿線3處工地，剩餘13處工地僅要求自主稽查。

何痛批，蔣萬安置市民生命財產安全於不顧，要求北市府全面盤點宇球承攬北市工地塔吊情形，並進行現場稽查，維護市民安全，也應比照台南、高雄，公布稽查後違規建案位址。

蔣萬安表示，勞檢處日前發布新聞稿已提過，先就宇球在捷運周邊工地進行稽查，議員要求16處都做稽查，會請勞檢處盡快完成。