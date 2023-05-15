市議員陳文政指出，興富發「前科累累」，質疑中央與地方主管機關有無強化稽查。(林欣儀攝)

興富發建設發生重大工安意外，造成台中捷運1死10傷，台中市議員陳淑華抨擊，興富發在台中近4年來發生5件工安事故，造成3人死亡，這樣黑歷史的建商，要花3億元大安媽祖雕像，市府卻只裁罰百萬元，真是諷刺。市議員陳文政則說，這起事件主要肇因在於建商工安管理不良，主管機關也難辭其咎。

市議員陳淑華、陳雅惠、陳俞融、蕭隆澤、張芬郁及謝家宜今天聯合質詢，陳淑華說，這次中捷工安意外百分百是人禍，市府應對於建商工安問題追究到底；觀旅局之前對外募款2.7億元興建大安媽祖雕像，後來找到興富發捐贈，並於去年5月間備查該捐贈計畫。

陳淑華說，興富發重大工安意外頻傳，像這樣黑歷史的建商，寧願花3億元捐大安媽祖雕像給台中市政府，卻吝於做好工安維護，且現在市府對興富發的裁罰只有百萬元，市府還要接受它的捐贈，這樣不是很諷刺嗎？捐贈不能洗白興富發在工安方面的惡劣事蹟，要求市府提報興富發5年來的工安稽查報告。

陳文政則說，近4年來，興富發在台中烏日、西屯兩大建案都發生嚴重大火，根本「前科累累」，而中央與地方主管機關有無強化稽查？至今仍未說明，甚至市民只知道該建商藍綠關係都好，還要捐媽祖像給市府

而針對前立委陳柏惟在臉書提出的「東西掉下來是財物損失，開車撞上去是生命安全」等言論，陳文政怒批，陳柏惟意圖為建商開脫且沒有法律常識，令人瞠目結舌。

台中市府強調，在5月10日興富發工安意外發生後，市府當天即勒令其在台中的9處工地立即停工，並以「重罰、重賠、重求償」為原則，當天裁處81萬元，隔天稽查工地發現仍有施工情況，再開罰27萬。中捷公司則強調，至少將對業者求償2億元。